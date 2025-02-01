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Высокопроходимую технику вручили охотинспекторам Тюменской области

Общество, 16:58 18 февраля 2025

Госохотдепартамент Тюменской области | Фото: Госохотдепартамент Тюменской области

Высокопроходимую технику вручили охотинспекторам Тюменской области. Таким образом, в регионе поощрили за высокие результаты работы снегоходами TAYGA PATRUL Голышмановский, Сорокинский и Ярковский секторы госнадзора, контроля Госохотдепартамента, сообщает ведомство.

Госохотдепартамент Тюменской области | Фото: Госохотдепартамент Тюменской области

Ялуторовский – внедорожник "Нива Трэвел" и снегоход "Тайга Варяг", ишимский – снегоболотоход "Север-Трак Профи" и квадрокоптер.

Спецтехника и оборудование помогают госохотинспекторам контролировать охотничьи угодья и особо охраняемые природные территории. На снегоболотоходах и внедорожниках они могут добраться до труднодоступных мест, в том числе для проведения маршрутного учета животных.

Отметим, всего в распоряжении Госохотдепартамента более 300 единиц спецтехники.

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# Госохотдепартамент , спецтехника

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