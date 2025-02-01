Более 140 га леса восстановят в Тюменской области за год

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Более 140 га лесных территорий путем посадки новых лесных культур восстановят арендаторы в Тюменской области в 2025 году. В том числе на площади 98 га будут высажены сеянцы с открытой корневой системой, на 42 га - с закрытой корневой системой, сообщает областной департамент лесного комплекса.

Также планируется провести мероприятия по естественному лесовосстановлению на площади более 1,8 тысячи га, минерализации почвы на участках со спелыми и перестойными насаждениями, на гарях и территориях для будущего лесовосстановления общей площадью более 732 га, сохранить подросты в ходе рубок на площади 690 га. Кроме этого, будет обеспечен уход за молодняком на безлесных территориях общей площадью 120 га.

За всеми молодыми насаждениями лесоводы продолжат уход: проредят и удалят ненужную растительность, разрыхлят почву на площади почти 1,5 тыс. га, досадят новые сеянцы на площади 110 га.