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Более 140 га леса восстановят в Тюменской области за год

Общество, 15:52 18 февраля 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Более 140 га лесных территорий путем посадки новых лесных культур восстановят арендаторы в Тюменской области в 2025 году. В том числе на площади 98 га будут высажены сеянцы с открытой корневой системой, на 42 га - с закрытой корневой системой, сообщает областной департамент лесного комплекса.

Также планируется провести мероприятия по естественному лесовосстановлению на площади более 1,8 тысячи га, минерализации почвы на участках со спелыми и перестойными насаждениями, на гарях и территориях для будущего лесовосстановления общей площадью более 732 га, сохранить подросты в ходе рубок на площади 690 га. Кроме этого, будет обеспечен уход за молодняком на безлесных территориях общей площадью 120 га.

За всеми молодыми насаждениями лесоводы продолжат уход: проредят и удалят ненужную растительность, разрыхлят почву на площади почти 1,5 тыс. га, досадят новые сеянцы на площади 110 га.

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# лесовосстановление

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