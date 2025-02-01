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ЗапСибНефтехим станет индустриальным партнером ТИУ

Общество, 15:10 18 февраля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Индустриальным партнером ТИУ по профилю "Электроснабжение" станет ООО "ЗапСибНефтехим". Это усилит развитие профессиональных компетенций обучающихся и будет способствовать повышению имиджа выпускников вуза в профессиональной среде, сообщает пресс-служба вуза.

ТИУ не первый год реализует программу партнерских отношений между вузами страны и предприятиями в рамках федеральной программы "Приоритет-2030".

"Сотрудничество в формате сетевой реализации образовательной программы является для университетов взаимовыгодным. А академическая мобильность дает студентам и преподавателям дополнительные возможности, включая использование материально-технической базы, интеллектуального потенциала и участие в межуниверситетских проектах, научной работе и конкурсах. Поэтому мы нацелены на продолжение сотрудничества и развитие новых форм. На текущий момент проведено несколько встреч с коллегами из МГТУ имени Носова, где были презентованы три наших стратегических проекта. Намечено взаимодействие по созданию цифрового двойника транспортной системы города", – отметил и.о. ректора ТИУ Юрий Клочков.

Также вуз ведет переговоры с представителями университета "Сириус", рассматривается возможность реализации модели двойных дипломов.

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