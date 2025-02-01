В Тюмени представили вторую серию фильма "Тюмень – северный край"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Современный автомобильный домкрат и буксировочный трос стали потрясением для юного столичного мажора, который отправился путешествовать по тюменскому северу на старенькой "копейке", "Жигулях-2101". Пожалуй, это основной момент второй серии фильма "Тюмень – северный край", просмотр которой состоялся 18 февраля в Тюменской областной думе. Привычные в современной жизни атрибуты, подаренные незадачливому путешественнику случайным попутчиком, по словам заместителя председателя Тюменской областной думы Владимира Нефедьева, - это проявление традиции, заложенной первопроходцами и строителями Западно-Сибирского топливно-энергетического комплекса.

Это сплетение сегодняшнего дня и прошлых лет делает, по словам Владимира Нефедьева, работу молодых кинематографистов, очень важной для молодых поколений.

"Это было время, когда со всего Советского Союза на тюменский север съехались молодые люди, - подчеркнул он. – Тюменский север осваивала большая многонациональная семья, которая закладывала те традиции, которым и сегодня живет тюменский север. Это, прежде всего, взаимопомощь и поддержка. Я сам 33 года езжу по этой бетонке до Урая, куда и направился герой фильма. Посторонний по московским меркам человек пришел на выручку, предоставил и стол и кров".

Создатели фильма директор кинокомпании "Пушка" и НКО "Мир кино" Максим Габула и автор идеи и режиссер Мария Миць планируют снять еще четыре серии фильма. Они намерены восполнить пробел в истории нашего региона и рассказать о великих событиях, которые разворачивались здесь в середине 20 века, языком художественного кино.

"Об этих событиях много снято документальных фильмов, а вот художественного кино еще не было", - рассказал корреспонденту "Тюменской линии" Максим Габула.

Надо признать, что это не совсем так. В 1978 году на экраны страны вышел фильм "Стратегия риска" Рустама Ибрагимбекова. Эта трехсерийная драма повествует о жизни Фармана Салманова - легендарного геолога-нефтяника, которого сыграл Александр Парра.

А уже в современной истории, в 2011 году на киностудии "Первый ряд" режиссёры Александр Ольков и Анатолий Паников сняли фильм "Титаны. Богомяков". В роли Богомякова – тюменский актер Михаил Заец.

В центре любого художественного произведения должен быть заложен конфликт. "Стратегия риска" рассказывает о том, как Фарману Салманову приходилось преодолевать бюрократические преграды, рисковать своей жизнью и идти на жертвы ради достижения своей цели. Он также подчеркивает важность верных соратников, преданных друзей и тех, с кем приходилось вступать в схватку.

Сюжет картины "Титаны. Богомяков" закручен вокруг противостояния Геннадия Богомякова проекту затопления территорий Сибири. Действие начинается с конца 50-х годов, когда Геннадий Богомяков приехал в Тюмень.

В основе работы Марии Мицъ и Максима Габулы тоже серьезный конфликт - деньги. Молодой человек приехал из Москвы к тюменской бабушке за деньгами на свадьбу, без которых его невеста замуж за него не собиралась. А бабушка решила прокатить его по дорогам своей молодости. Может быть, для того, чтобы внук понял цену тюменских денег. Этот конфликт исчерпал себя уже в Урае – невеста не захотела ждать жениха из путешествия по Западной Сибири. Женихи и деньги нашлись и в Москве.

Но путешествие из Москвы в Сибирь по задумке авторов на этом не заканчивается. Герой должен будет преодолеть путь до Салехарда. Дорога, по оценке Владимира Нефедьева, действительно, героическая. Здесь каждый километр стоил немалых денег и героических усилий. На этот тюменский меридиан можно нанизать немало значимых событий и интересных судеб. И вероятно, именно этим примечательна работа молодых кинематографистов – посмотреть глазами новых поколений на героические дела их предшественников, которые свою жизнь героической не считали. Они просто жили. Они живут на этой земле и сейчас. Здесь они родили и воспитали своих детей, дождались внуков. Они рады принять любых гостей.

Борис Олейник