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Для ишимских детей с ОВЗ открыли центр дневного пребывания

Общество, 18:07 11 февраля 2025

t.me/Glava_Ishim

Центр дневного пребывания для детей с инвалидностью "Старт+" открыли в Ишимской школе-интернате для глухих и слабослышащих детей. Проект НКО "Профстандарт" под руководством Елены Русаковой получил субсидию в размере 3 млн рублей, написал глава города Федо Шишкин в своих аккаунтах в соцсетях.

"Новый центр предназначен для детей с особенностями здоровья и детей-инвалидов, проживающих в Ишиме и не только. Занятия будут проводить учитель-дефектолог, учитель-логопед и психолог, в том числе запланированы и консультации с родителями", - уточнил он.

В учебном корпусе школы-интерната идёт капитальный ремонт. Проект реализуется на средства областного и федерального бюджетов. Обновлённое здание планируют открыть к 1 сентября 2025 года.

видео: t.me/Glava_Ishim

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# дети с ОВЗ , Ишим

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