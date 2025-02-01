Для ишимских детей с ОВЗ открыли центр дневного пребывания

t.me/Glava_Ishim t.me/Glava_Ishim

Центр дневного пребывания для детей с инвалидностью "Старт+" открыли в Ишимской школе-интернате для глухих и слабослышащих детей. Проект НКО "Профстандарт" под руководством Елены Русаковой получил субсидию в размере 3 млн рублей, написал глава города Федо Шишкин в своих аккаунтах в соцсетях.

"Новый центр предназначен для детей с особенностями здоровья и детей-инвалидов, проживающих в Ишиме и не только. Занятия будут проводить учитель-дефектолог, учитель-логопед и психолог, в том числе запланированы и консультации с родителями", - уточнил он.

В учебном корпусе школы-интерната идёт капитальный ремонт. Проект реализуется на средства областного и федерального бюджетов. Обновлённое здание планируют открыть к 1 сентября 2025 года.

видео: t.me/Glava_Ishim