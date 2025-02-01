Тюменские ученые рассчитали время процедур бальнеотерапии для пациентов с сахарным диабетом

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Патент, определяющий оптимальное время для процедур бальнеотерапии термальными водами у пациентов с сахарным диабетом, получили ученые Тюменского медицинского университета. Комплексные исследования были проведены в санатории "Сибирь".

Результатами своей деятельности они поделились на экспертной сессии "Санкур 2.0: термализм в оздоровительном туризме" первого Термального конгресса в Тюмени.

"Тюменский медицинский университет готов внести значительный вклад в развитие использования природных ресурсов Тюменской области. Мы видим заинтересованность клиник в проведении научных исследований. В частности, вуз планирует провести исследования лечебных грязей (пелоидов) в санаториях федерального курорта "Тараскуль". Несмотря на то, что пелоиды применяются в медицине уже более 50 лет, их научно-доказательная база нуждается в расширении. Изучение репаративно-регенеративных свойств грязей, вероятно, потребует объединения усилий кафедры медицинской профилактики и реабилитации с Институтом фундаментальной медицины и Институтом материнства и детства", - рассказала заведующая кафедрой медицинской профилактики и реабилитации ТМУ, профессор Елена Туровинина.

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В Тюменской области действует 31 источник, чьи термальные среднеминерализованные воды содержат ценные микроэлементы, включая натрий, хлорид, кальций, бром, кремний и другие. Особенно важен йод, так как регион эндемичен по зобу – заболеванию щитовидной железы.

По мнению Елены Туровининой, механизм целительного воздействия тюменских термальных вод на организм человека изучен не до конца. Современное законодательство требует научного подтверждения эффективности природных факторов, используемых в оздоровительных целях.

В ходе секции эксперты обсудили, что делает оздоровительный туризм таким востребованным в наши дни, какие новые подходы используют санатории, чтобы соответствовать запросам отдыхающих, и перспективы развития термального и санаторного направлений в оздоровительном туризме.