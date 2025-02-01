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Курсанты ТВВИКУ успешно выполнили задание по уничтожению условного противника

Общество, 17:03 22 февраля 2025

фото Минобороны

Курсанты Тюменского высшего военно-инженерного командного училища отработали навыки по обнаружению и поражению целей условного противника на полигоне разведывательными и ударными беспилотными летательными аппаратами (БпЛА).

По замыслу тренировки, группа условного противника выдвинулась на штурм опорного пункта. Расчеты разведывательных и ударных FPV-дронов получили задачу по уничтожению живой силы условного противника на подступах к указанному району, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

"В ходе тренировки военнослужащие отработали навыки по обнаружению скопления личного состава в лесном массиве при сложных метеоусловиях. Кроме того, расчеты БпЛА отработали навыки работы в связке разведывательных и ударных беспилотников", - отмечено в сообщении.

После проведения разведки данные о местоположении условного противника передавались операторам ударных FPV-дронов с целью поражения обнаруженных целей. Все поставленные в ходе тренировки задачи были успешно выполнены.

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# Минобороны , ТВВИКУ

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