362 тюменца отправили по почте заявки на вступление в регистр доноров костного мозга

| Фото: Почта России | Фото: Почта России

Четыре жителя Тюменской области отправили по почте дистанционные заявки на вступление в регистр доноров костного мозга с начала 2025 года. Еще 58 человек - в 2024 году. Всего за четыре года партнерства Почты и Национального регистра костного мозга свои биообразцы направили 362 жителя региона.

"Для вступления в регистр доноров костного мозга не обязательно искать лабораторию и сдавать кровь. Почта бесплатно доставит потенциальным донорам наборы для самостоятельного взятия биообразца. Чтобы стать потенциальным донором костного мозга, нужно оставить заявку на сайте rdkm.ru. После этого доброволец получит по почте специальный набор и инструкцию по взятию биообразцов, соглашение о вступлении в регистр, анкету о состоянии здоровья, согласие на обработку и передачу персональных данных, а также конверт для обратной отправки", - пояснили ИА "Тюменскаяы линия" в пресс-службе УФПС Тюменской области.

Доброволец сможет взять мазок с внутренней стороны обеих щёк самостоятельно, без медицинского работника. После чего биообразцы и заполненные документы нужно отправить по почте в Казань, где специалисты лаборатории регистра проведут типирование и определят генотип добровольца. Данные будут включены в информационную систему Национального РДКМ. Пересылка образцов для добровольца бесплатна.

Врио директора регионального управления Почты России Маргарита Шамбер подчеркнула, что благодаря доступности почтовых услуг в самых отдаленных территориях любой житель страны может отправить свою заявку в регистр костного мозга.

"25% отправителей биообразцов из Тюменской области — это жители отдалённых населённых пунктов региона или сельской местности, у кого раньше такой возможности не было", — отметила она.

С начала работы РДКМ биообразцы, чтобы стать потенциальными донорами, сдали 1 806 тюменцев, из них 1 451 человек прошли типирование, а трое жителей региона уже стали донорами костного мозга. В этом году представители Национального РДКМ планируют встречу генетических "близнецов": спасённый мальчик приедет в Тюмень познакомиться со своим донором.