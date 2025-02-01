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Регионы УФО готовятся к половодью и пожароопасному сезону

Общество, 18:35 19 февраля 2025

пресс-служба полпреда президента РФ в УФО | Фото: пресс-служба полпреда президента РФ в УФО

Регионы Уральского федерального округа ведут подготовку к весеннему половодью и пожароопасному сезону.

Об этом сообщил полпред президента РФ в УФО Артем Жога на встрече с заместителем министра МЧС России Валентиной Антроповой. Он отметил, что вопрос находится у него на контроле.

Темой встречи стали приоритетные задачи и вопросы взаимодействия ведомства с регионами округа. Артем Жога сообщил, что в прошлом году в субъектах округа заметно снизилось количество техногенных пожаров и происшествий на воде, а также погибших в них людей. Это произошло благодаря большой профилактической работе и слаженным действиям всех профильных ведомств, которые ответственны за благополучие людей.

"В этом году также следует фокусироваться на превентивных мерах защиты населения, а также дальнейшей донастройке межведомственного взаимодействия", – подчеркнул Артем Жога.

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# Артем Жога , лесные пожары , половодье , УФО

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