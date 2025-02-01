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127 проектов поступило от Тюменской области на Всероссийский конкурс "Родная игрушка"

Общество, 12:25 20 февраля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

127 проектов представили жители Тюменской области на Всероссийский конкурс "Родная игрушка", который совместно организуют общество "Знание" и "Движение первых", сообщает пресс-служба Российского общества "Знание" по УФО.

Всего на конкурс поступило 28 тыс. 217 заявок из 89 регионов России. Теперь экспертному жюри предстоит провести оценку работ, результаты отбора объявят на заседании оргкомитета конкурса 3 марта.

"Конкурс "Родная игрушка" получился по-настоящему масштабным, он объединил всю страну – от Калининграда и до Владивостока. У меня уже была возможность ознакомиться с некоторыми заявками и, знаете, я лишний раз убедился, что у нас – россиян – огромный творческий потенциал и безмерное уважение к своей культуре и истории", – отметил генеральный директор Российского общества "Знание" Максим Древаль.

Номинация "сюжетно-образная игрушка" стала лидером среди заявок (59 % от общего количества), однако многие участники выбрали для реализации своей идеи формат настольных игр - 28 %. Конструкторы и сборные модели воплотятся в концепциях 6 % участников. В свою очередь номинация "техническая и технологическая игрушка" набрала 3 % от общего числа заявок, а "мультимедийный проект" - 4 %.

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# конкурс , общество Знание

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