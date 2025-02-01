В Тюменской области ввели еще одну меру поддержки участников СВО

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Еще одну меру поддержки участников СВО вводим в Тюменской области. Об этом сообщил глава региона Александр Моор в своих аккаунтах в соцсетях.

По словам губернатора, семьи-участники программы "Молодая семья" 2025 года, где один или оба родителя участвуют в специальной военной операции, могут получить займ не только на строительство, но и на приобретение жилого помещения либо на погашение кредита на приобретение жилого помещения. Ранее такое право имели только молодые семьи с тремя и более детьми.

Также такие семьи с 2026 года будут иметь первоочередное право на получение субсидии и займа. Заявки на участие в программе следующего года принимают до 1 апреля.

Депутаты Тюменской областной думы поддержали инициативу регионального правительства на своем заседании 20 апреля.

Как отметила председатель комитета Тюменской областной думы по бюджету, налогам и финансам Оксана Величко, ранее данная региональная мера поддержки распространялась исключительно на молодые семьи с тремя и более детьми. "Теперь молодые семьи участников СВО вне зависимости от статуса "многодетности" могут получить займ на приобретение жилого помещения либо на погашение кредита на приобретение жилого помещения", - сказала депутат.

Сейчас в Тюменской области действуют 37 региональных мер социальной поддержки участников СВО и их семей.