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65 мужчин осмотрела выездная бригада медиков в Омутинском районе

Общество, 16:05 20 февраля 2025

департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

65 мужчин осмотрела бригада медиков Омутинского филиала Областной больницы №11 во время планового выезда в Окунёвское сельское поселение. Выезд прошел в рамках Недели сохранения мужского здоровья, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области.

Пациентам провели ультразвуковое исследование органов брюшной полости и предстательной железы, взяли кровь на различные анализы, включая тесты на уровень холестерина, глюкозы и онкологический скрининг. Осмотры также проводились в кабинете раннего выявления заболеваний.

"Забота о мужском здоровье — это одна из ключевых задач современной медицины. Важно понимать, что своевременное обращение к специалистам позволяет предотвратить развитие серьезных заболеваний и сохранить качество жизни. Мы призываем всех мужчин регулярно проходить профилактические осмотры и заботиться о своём здоровье", - сказал главный врач ОБ №11 Алексей Белов.

У двух пациентов выявили подозрения на злокачественные новообразования. Все мужчины получили рекомендации и направления для дальнейшего обследования и лечения.

департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

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