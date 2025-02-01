Пропускную способность региональных дорог повысили умные светофоры

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

На 30% увеличилась пропускная способность на перекрёстках региональных дорог благодаря умным светофорам, сообщает ГУС Тюменской области.

Речь идёт о девяти перекрёстках, где применяется Интеллектуальная транспортная система (ИТС).

В областном центре система пользуются уже порядка десяти лет, на региональных дорогах умные светофоры начали появляться три года назад.

Отметим, что в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" в Тюменской агломерации закуплены и установлены девять светофоров и 36 камер видеонаблюдения.

В автоматическом режиме можно следить за дорожной обстановкой. Система сама определяет и регулирует интенсивность автомобильного потока.

Кроме того, она позволяет определить насколько изменилось качество разметки. А также следит за тем, убрали вовремя снег или нет.