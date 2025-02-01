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Творческий форум для ветеранов СВО пройдёт в Тюмени

Общество, 20:11 20 февраля 2025

Творческий форум для ветеранов СВО "СВОя культура" пройдёт с 26 по 29 марта на пяти площадках в Тюмени.

Как сообщает департамент культуры Тюменской области, ветераны спецоперации примут участие в мастер-классах по направлениям литература, вокал, изобразительное и инструментальное искусство.

Занятия будут проходить под руководством опытных специалистов, которые поделятся теоретическими и практическими знаниями.

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