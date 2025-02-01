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В Тюменской области в выходные потеплеет до минус 8

Общество, 11:05 21 февраля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

От минус 8 до минус 11 градусов составит дневная температура воздуха в Тюменской области в выходные, 22 и 23 февраля. В ночные часы столбики термометров опустятся до минус 22. По данным метеоцентра Фобос, осадков в регионе не ожидается, небо будет малооблачным.

В Тюмени 22 февраля в течение суток на фоне высокого атмосферного давления ожидается малооблачная погода. Днем - от минус 8 до минус 10 градусов, ночью – минус 22. Ветер слабый южного направления.

23 февраля атмосферное давление будет повышено, синоптики прогнозируют переменную облачность и дневную температуру от минус 8 до минус 10 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до минус 23. Ветер восточный, слабый.

В начале следующей недели станет еще теплее. 24 и 25 февраля днем температура воздуха в дневные часы составит от минус 5 до минус 8 градусов мороза, в ночные – до минус 19. В среду, 26 февраля, днем потеплеет до минус 3. Осадков и сильного ветра в эти дни не ожидается.

Любовь Голышева

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