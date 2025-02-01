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Для школьников Армизонского района провели уроки мужества

Общество, 16:03 21 февраля 2025

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Уроки мужества для школьников Армизонского района провели участники СВО. Занятия проводят социальный координатор армизонского филиала фонда "Защитники Отечества", ветеран боевых действий Роман Кунгурцев, медсестра палаты интенсивной терапии и реанимации Армизонской больницы Лариса Седова и участники СВО, находящиеся в отпусках, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

"Я считаю, что крайне важно донести до подрастающего поколения то, что настоящие герои живут рядом, что мужество, храбрость, любовь к Родине — качества настоящего патриота и гражданина России. Сейчас их задача — хорошо учиться, освоить профессии. Важно, чтобы они помнили о прошлом, ценили настоящее и приносили пользу своему Отечеству", - сказал Роман Кунгурцев.

В феврале такие уроки прошли в Армизонской и Орловской школах. Ребятам рассказали о боевом пути, продемонстрировали навыки обращения с оборудованием и воинской экипировкой, провели мастер-классы по тактической медицине.

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# СВО , уроки мужества

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