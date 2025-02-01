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Почти 48 млн спам-звонков заблокировала МТС жителям Тюменской области в 2024 году

Общество, 14:24 21 февраля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

За 2024 год сервис "Защитник" от МТС заблокировал почти 48 млн нежелательных вызовов, средняя длительность такого вызова составила около 10 секунд.

Больше всего звонков было совершено из категории "Реклама и опросы", на втором месте – "Финансовые организации", на третьем – "Коллекторы", сообщает пресс-служба МТС в Тюменской области, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах.

С каждым годом телефонные мошенники, по словам директора филиала МТС в Тюменской области Анастасии Михайловой, придумывают все более изощренные схемы обмана.

"Мы прилагаем все усилия для того, чтобы защитить наших абонентов от нежелательных звонков, совершенствуя решения для борьбы с ними, - сообщила она. - Например, умные алгоритмы "Защитника" присваивают номерам категории спама, а абонент может выбрать те сферы, от которых не хочет получать звонки. Это позволяет тюменцам сосредоточиться на важных делах, сохранять спокойствие и не отвлекаться на раздражающие разговоры. Блокировка подозрительных звонков не только сэкономила время пользователям, предупредив о возможном спаме, но и уберегла от серьезных последствий – потери средств, персональных данных или угроз телефонных мошенников".

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# мошенники , МТС

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