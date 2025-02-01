Тюменцев предупредили, что самолечение гриппа может быть опасным

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Самолечение гриппа, как и любой другой инфекции, может быть не просто малоэффективно, но и опасно. Принимать лекарства нужно в правильной дозировке через определенные интервалы времени, чтобы избежать передозировки и побочных эффектов, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

"Большинство заболевших не обращаются к врачу, а принимают лекарства, основываясь на собственном опыте, советах знакомых, доверяя рекламе или фармацевту. К сожалению, у такого подхода рисков больше, чем мы думаем. Прежде чем принимать лекарство, нужно точно установить диагноз, а сделать это может только врач. Иногда для постановки точного диагноза могут понадобиться дополнительные лабораторные исследования", - отметили эксперты.

При приеме лекарств важно учитывать их взаимодействие. Лекарства могут усиливать или ослаблять действие друг друга.

Подробнее о рисках самолечения можно узнать по ссылке.