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МТС улучшила связь на федеральной трассе Тюмень - Екатеринбург

Общество, 15:19 21 февраля 2025

Александр Лабыкин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Александр Лабыкин, ИА "Тюменская линия"

Цифровая экосистема МТС сообщает о реализации проекта по усилению сети на участке автомобильной трассы М-12 "Восток", соединяющей Тюменскую и Свердловскую область. Благодаря включению на базовых станциях диапазона LTE-900 с высоким проникновением сигнала и увеличению покрытия, автолюбители могут пользоваться улучшенной голосовой связью и мобильным интернетом.

Специалисты установили новое телекомоборудование в Тюменском районе. Так, сеть расширили в районе поселка Московский, сел Успенка и Перевалово. С обновлением инфраструктуры водители и пассажиры смогут оперативно решать рабочие вопросы, осуществлять онлайн-платежи, пользоваться навигатором, с помощью приложений оценить дорожную ситуацию на оставшемся участке пути.

Автотрасса Тюмень - Екатеринбург — дорога федерального значения протяженностью 330 километров, участок скоростной трассы М-12 "Восток" Москва – Казань – Екатеринбург – Тюмень. По транспортной магистрали осуществляется большой поток межрегиональных грузоперевозок, а туристы могут добраться до городов центральной части России.

"Стабильная связь в дороге - один из гарантов безопасности водителей и пассажиров, функционирования и развития придорожной инфраструктуры. Например, тюменские предприниматели могут расширить географию установки камер видеонаблюдения, внедрить онлайн-кассы в придорожных кафе и пунктах техпомощи. Устранение белых пятен упростит и работу диспетчеров логистических компаний, которые могут терять из вида водителей, оказавшихся на "глухих" участках дороги. Важно, чтобы в любой точке автовладельцы оставались на связи, могли оперативно узнавать информацию о метеоусловиях, дорожной обстановке и ремонтных работах, которые проводятся на трассе", – прокомментировала директор МТС в Тюменской области Анастасия Михайлова.

Ранее МТС улучшила связь на автодорогах, соединяющих Тюмень с Омском, Ханты-Мансийским автономным округом и Курганом.

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