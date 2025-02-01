Выставку к юбилею мастера урало-сибирской росписи Веры Быковой открыли в Тюмени

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Выставку "Вера Быкова: к юбилею мастера" открыли в арт-пространстве "Цех" в Тюмени 21 февраля. Экспозиция посвящена 30-летию творческой деятельности тюменки и ее 65-летию.

Сохранить кармацкую роспись, передать ее потомкам и влюбить в нее — вот миссия, которую достойно несет Вера Быкова, сказала заместитель директора департамента культуры Тюменской области Анна Кривоносова.

"Сегодня вы не просто восхитительный мастер, которого мы любим. Вы — бренд нашего региона. Пусть рядом с вами будет, как можно больше талантов, которые будут учиться у вас и продолжать это дело", — обратилась Анна Кривоносова к художнице.

Мастер изучала различные виды техник. С тюменской росписью она познакомилась в 2002 г. Тогда Вера Быкова благодаря департаменту культуры Тюменской области в составе делегации региона попала на Международный фестиваль ремесел финно-угорских народов "Югра", где познакомилась с заместителем директора Института художественной промышленности Василием Барадулиным. Он то и открыл ей тюменскую домовую роспись. В 2006 г. они написали книгу по этой теме. В 2022 г. кармацкую роспись внесли в Реестр объектов нематериального культурного наследия.

"Счастлива, что со мной рядом всегда были мои ученики, которые поддерживали меня, подталкивали, заставляли изучать что-то новое. Мы сделали очень много вместе. Выставка — не только мой результат, это наш общий труд. Кто-то помогал советом или материально, другие - физически. Приглашаю на выставку, чтобы мы вместе порадовались, как умели радоваться сибирские крестьяне, жившие в суровом климате: девять месяцев были серость и белые снега, а в их домах "цвели" цветы, "пели" райские птицы, было уютно, тепло и нарядно", — поделилась мастер.

Экскурсию для первых посетителей провела сама Вера Быкова. От мастера гости узнали, почему роспись получила название "кармацкая", как раньше изготавливали краски для работы красильщики, о символике цвета и многом другом.

Тюменцам, пришедшим в "Цех", Вера Быкова показала предметы, демонстрирующие особенности тюменской росписи и уникальный стиль их автора. Интересно было послушать и о значении той или иной вещи. Казалось бы, в углу стоят обычные прялки с рисунками. Как выяснилось, здесь представлена корневушка. Делают их из цельного ствола дерева с корнем и они были ценным подарком. Первую отец дарил дочери: в давние времена девочек садили прясть с семи лет. Прялки украшали различными символами. Например, изображение птицы - это пожелание будущего семейного благополучия. Когда у девушки появлялся жених, он ломал старую прялку и дарил невесте новую, сделанную им собственноручно.

Рядом стоят ставни, которым уже 200 лет. Их Вере Быковой отдали со старого тюменского дома, обреченного на снос. Их мастер тоже украсила росписью. Колесную прялку нашли в сарае брата Веры Быковой. Женщина также привела предмет крестьянского быта в порядок и нанесла узор.

Кроме того, на выставке можно увидеть современные изделия из бересты и дерева, которые украсила Вера Быкова, например, подносы серии "Тюмень купеческая".

Выставка в арт-пространстве "Цех" проработает до 31 июля 2025 года.

Возрастное ограничение: 0+.

Инна Пахомова