Утренний пожар в Казанском районе унёс жизнь человека

| Фото: МЧС России по Тюменской области | Фото: МЧС России по Тюменской области

Частный жилой дом загорелся утром 22 февраля на ул. Центральной в д. Копотилово Казанского района, сообщает МЧС России по Тюменской области.

К прибытию первого пожарно-спасательного подразделения огонь охватил кровлю здания. На ликвидации пожара работали шесть человек и три единицы техники МЧС России.

Площадь пожара составила 64 кв. м. Трое человек, из них двое детей, были спасены и переданы скорой помощи. К сожалению, погиб один человек. Причина происшествия устанавливается.