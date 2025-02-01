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Утренний пожар в Казанском районе унёс жизнь человека

Происшествия, 14:11 22 февраля 2025

МЧС России по Тюменской области | Фото: МЧС России по Тюменской области

Частный жилой дом загорелся утром 22 февраля на ул. Центральной в д. Копотилово Казанского района, сообщает МЧС России по Тюменской области.

К прибытию первого пожарно-спасательного подразделения огонь охватил кровлю здания. На ликвидации пожара работали шесть человек и три единицы техники МЧС России.

Площадь пожара составила 64 кв. м. Трое человек, из них двое детей, были спасены и переданы скорой помощи. К сожалению, погиб один человек. Причина происшествия устанавливается.

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# Казанский район , пожар

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