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"Бессмертный полк" пройдет по льду Туры в Тюмени 23 февраля 

Общество, 15:19 22 февраля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"Бессмертный полк" пройдет по льду реки Туры в Тюмени 23 февраля во время мероприятия #СпецоперацияЛед" в районе Моста влюбленных, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Более 100 "Волонтеров Победы" с портретами героев Великой Отечественной войны выйдут на лед под сводку от Советского информбюро за 23 февраля 1945 года. Инициатором выступил автор идеи "Бессмертного полка", почетный гражданин Тюмени Геннадий Иванов.

Напомним, соревнования состоятся на набережной Туры от моста Влюбленных в сторону ул. Красина 23 февраля. Зрителей ждет насыщенная программа с автогонками силовиков на служебных автомобилях, дрифтом и трековыми гонками, выступлениями парашютистов Федерации парашютного спорта Тюменской области. По традиции состоится реконструкция эпизода битвы за Ленинград.

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# автогонки , Бессмертный полк , Госавтоинспекция Тюменской области

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