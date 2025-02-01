Тюмень принимает турнир на кубок губернатора по армейскому рукопашному бою

| Фото: департамент спорта Тюменской области | Фото: департамент спорта Тюменской области

Турнир по армейскому рукопашному бою на кубок губернатора Тюменской области проходит в спортивном комплексе "Центральный" 22 февраля.

Как сообщает региональный департамент спорта, соревнования посвящены объявленному главой региона Году Героев. В них принимают участие более 300 юных спортсменов от 12 до 17 лет.

Проведение турнира инициировано участниками и ветеранами СВО, представителями военно-патриотического клуба "Честь и достоинство "Медведь".

"В будущем турнир станет открытым. В нем будут принимать участие и спортсмены из других субъектов страны", - рассказал глава департамента спорта Евгений Хромин.