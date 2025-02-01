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Губернатор Тюменской области поздравил земляков с Днем защитника Отечества

Губернатор, 09:14 23 февраля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

С Днем защитника Отечества поздравил земляков губернатор Тюменской области Александр Моор. Глава региона подчеркнул, что 23 февраля чествуют всех, для кого любовь к Родине, служение на ее благо и верность ей стали принципами жизни.

"Этот год объявлен президентом России Годом защитника Отечества. Он посвящен воинам, которые сокрушили фашизм — и продолжают бороться с ним. Отстояли свободу нашего государства — и отстаивают ее прямо сейчас. Многие наши земляки представлены к высоким наградам за отвагу и мужество в решении боевых задач", - отметил Александр Моор в своем Telegram-канале.

Глава региона поблагодарил всех защитников Отечества за их великое дело. Они являются опорой и гордостью России. Также пожелал землякам здоровья, сил, семейного счастья и мирного неба над головой.

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# Александр Моор , День защитника Отечества

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