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Ветеран Геннадий Васильевич Кочеров стал почетным гражданином Армизонского района

Общество, 18:14 23 февраля 2025

администрация Армизонского района | Фото: администрация Армизонского района

Ветерану Великой Отечественной войны Геннадию Васильевичу Кочерову присвоили звание "Почетный гражданин Армизонского района". Решение об этом приняли на заседании муниципальной Думы, сообщает инфоцентр регионального правительства.

администрация Армизонского района | Фото: администрация Армизонского района

В День защитника Отечества, в гости к ветерану с поздравлениями пришли глава Армизонского района Дмитрий Ульянов, курсанты специализированного класса добровольной подготовки к военной службе "Легион".

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# Армизонский район , ветеран войны

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