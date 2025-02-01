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В Тюменской области заболеваемость ОРВИ выросла на 9 %

Общество, 12:36 24 февраля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

На 9 % выросла заболеваемость ОРВИ в Тюменской области по итогам восьмой недели года в сравнении с предыдущей. В структуре вирусов гриппа отмечено увеличение гриппа В, который протекает в более легкой форме, его доля составила чуть более 50 %, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

"Эпидемические пороги не превышены ни в одной возрастной группе. За последние четыре недели наблюдается увеличение доли вирусов гриппа в структуре положительных находок с преобладанием вирусов гриппа А(H1N1). Среди вирусов негриппозной этиологии большую часть составляют риновирусы. Заболеваемость новой коронавирусной инфекцией за восемь неделю снизилась на 24 процента", - рассказали в ведомстве.

Для предупреждения заболевания ОРВИ рекомендуют использовать маски, антисептики, при первых симптомах заболевания обращаться за медпомощью.

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# грипп , ОРВИ , Управление Роспотребнадзора

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