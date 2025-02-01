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В Тюмени выступит квартет Давида Ойстраха

Общество, 08:14 26 февраля 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Квартет им. Давида Ойстраха выступит на закрытии I Фестиваля камерной музыки им. А. Г. Богданяна в Тюменской филармонии 4 марта в 19 часов. Коллектив исполнит произведения Бородина, Шостаковича, Чайковского, сообщает Тюменское концертно-театральное объединение.

"Это уникальный ансамбль, объединивший в своем составе заслуженных мастеров квартетного искусства, каждый из которых уже добился мирового признания. Первая скрипка – Андрей Баранов, вторую скрипку в квартете исполняет Родион Петров, партию альта – Федор Белугин, виолончелистом квартета является Алексей Жилин", - рассказали организаторы.

Билеты доступны по ссылке.

Возрастное ограничение: 12+.

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# Тюменская филармония

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