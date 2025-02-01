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Продажи книг русской классической литературы выросли в Тюменской области на треть

Общество, 19:55 24 февраля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

На треть выросли продажи книг русской классической литературы в Тюменской области с начала года. Интерес к произведениям А. С. Пушкина увеличился вдвое, сообщает "Авито".

В январе спросом пользовался советский автор Виктор Астафьев. Его произведения покупали в два раза чаще, чем в январе 2024 г. Книгу в мягкой обложке можно купить за 180 рублей, а полное собрание сочинений из 15 томов обойдется в 17 тыс. 100 рублей.

Популярно и творчество Антона Чехова - рост продаж на 94 %. Его книги можно купить по цене от 50 рублей в мягкой обложке до 105 тыс. рублей за полное собрание сочинений в кожаном переплете. Среди самых популярных: "Вишневый сад", "Каштанка" и "Палата № 6".

В топе спроса и книги знаменитого советского писателя и сценариста Василия Шукшина. Книга в мягкой обложке обойдется в 100 рублей, а подарочное издание из восьми томов на "Авито" продают за 18 тыс. 500 рублей.

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