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Андрея Борисова назначили новым начальником Управления Росгвардии по Тюменской области

Общество, 20:28 24 февраля 2025

Управление Росгвардии по Тюменской области | Фото: Управление Росгвардии по Тюменской области

Полковника полиции Андрея Борисова назначили на должность начальника Управления Росгвардии по Тюменской области. Нового руководителя представил заместитель командующего Уральским округом войск национальной гвардии Российской Федерации по организации вневедомственной охраны и лицензионно-разрешительной работы генерал-майор полиции Константин Зыков, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

"Благодарю за доверие возглавить территориальное управление, выполнять служебно-боевые задачи в одном из уникальных регионов страны", - сказал Андрей Борисов.

Управление Росгвардии по Тюменской области | Фото: Управление Росгвардии по Тюменской области

Мужчина более 20 лет служит в органах внутренних дел и Росгвардии: прошел путь от инспектора до заместителя начальника Управления Росгвардии по Брянской области и начальника центра лицензионно-разрешительной работы, который неоднократно отмечен в числе лучших. Офицер имеет государственные и ведомственные награды, поощрения от вышестоящего командования.

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# Росгвардия по Тюменской области

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