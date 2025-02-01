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Тюменцам предлагают пройти обряд угощения Луны

Общество, 08:27 26 февраля 2025

vk.com/tyumen_dnk_stroitel | Фото: vk.com/tyumen_dnk_stroitel

Календарно-обрядовый праздник "Тылащ поры" (Обряд угощения Луны) пройдет в Археологическом музее-заповеднике (оз. Андреевское) 9 марта, начало - в 17 часов.

По информации Дворца национальных культур "Строитель", "Тылащ поры" является началом празднования Нового года, нового месяца. Ханты и манси устраивали праздник в январе, феврале и марте на растущую луну. Считается, что он способствует возрождению, размножению всего живого в природе. Поэтому к божествам обращались с просьбами, чтобы рыба и звери размножались, для детей просили здоровья и благополучия.

Для гостей будут работать: "Сказки в чуме" - жилище народов севера "Чум"; этностарт – "Северное многоборье" - спортивные состязания по национальным видам спорта; игры на открытой площадке: "Поездки по тундре"; конкурс загадок "Снежная тундра".

Организаторы угостят блюдами северной кухни.

Подрбная информация по телефону: +7 (3452) 39-33-83.

Возрастное ограничение: 6+.

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