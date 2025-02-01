Тюменцам помогут доработать инициативы на грантовые конкурсы Росмолодежи
Мероприятие "Проектный хакатон" пройдет в мультицентре "Моя территория" в Тюмени 1 и 2 марта. Тюменцам помогут подготовить заявки на грантовый конкурс от Росмолодёжи или доработать уже существующие, сообщают организаторы.
В течение двух дней участники получат консультации от экспертов региона, они помогут на всех этапах подготовки — от постановки цели до оформления защитного слова. 1 марта ждут тех, у кого уже есть опыт в написаниях проектов, 2 марта - новичков. Обе встречи состоятся в 13 часов.
Регистрация открыта по ссылке.
Возрастное ограничение: 12+