Тюменцам помогут доработать инициативы на грантовые конкурсы Росмолодежи

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Мероприятие "Проектный хакатон" пройдет в мультицентре "Моя территория" в Тюмени 1 и 2 марта. Тюменцам помогут подготовить заявки на грантовый конкурс от Росмолодёжи или доработать уже существующие, сообщают организаторы.

В течение двух дней участники получат консультации от экспертов региона, они помогут на всех этапах подготовки — от постановки цели до оформления защитного слова. 1 марта ждут тех, у кого уже есть опыт в написаниях проектов, 2 марта - новичков. Обе встречи состоятся в 13 часов.

Регистрация открыта по ссылке.

Возрастное ограничение: 12+