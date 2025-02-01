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Тюменцам устроят чаепитие с театральными куклами

Общество, 09:29 26 февраля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Чаепитие с театральными куклами и артистами, которые своим мастерством их оживляют, начнется в Тюменском театре кукол 15 марта в 16 часов. В подарок каждому участнику встречи "Театр кукол. Тайны оживления" — афиша с автографами артистов, сообщают организаторы.

В гости ждут взрослых и детей от шести лет и старше. "За чашкой чая и вкусным пирожным вы сможете увидеть трейлеры наших спектаклей, задать любые вопросы артистам, а также попробовать выудить их профессиональные секреты и, конечно, поближе познакомиться и сфотографироваться с куклами, которые играют в спектаклях", - рассказали в театре.

Приобрести билеты на мероприятие можно в кассах ТКТО, в инфокиоске "Культурная точка" на пешеходной улице Дзержинского, на сайте.

Возрастное ограничение: 6+.

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# Тюменский театр кукол

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