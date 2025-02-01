В Тобольске водителя оштрафовали за перевозку детей без ремней безопасности
Водителя привлекли к ответственности за перевозку двух детей без удерживающих устройств на тобольском участке федеральной автодороги Тюмень - Ханты-Мансийск, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Тюменской области.
Автоинспекторы усилили контроль дорожного движения на трассе около Тобольска. Они выявляют опасные выезды на встречную полосу, нарушения правил перевозки детей и другие грубые нарушения правил дорожного движения.