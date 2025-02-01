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В тюменском сквере Депутатов установят скейт-парк

Общество, 16:27 25 февраля 2025

Центр стратегического развития «Сибирь» | Фото: Центр стратегического развития «Сибирь»

Архитектурно-градостроительную концепцию сквера Депутатов презентовали депутатам городской и областной дум в Центре стратегического развития "Сибирь". Проект направлен на создание комфортного и многофункционального пространства, пишут организаторы.

Концепцию представил генеральный директор, главный архитектор Центра стратегического развития "Сибирь" Дмитрий Селивохин. В разработке концепции и обсуждении также принимал активное участие архитектор Евгений Лесков. Живой диалог с представителями власти способствовал учёту многих важных замечаний. В итоге в сквере планируют создать спортивную, игровую и прогулочную зоны, а также скейт-парк для активного отдыха молодежи.

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# благоустройство , сквер Депутатов

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