В тюменском сквере Депутатов установят скейт-парк
Архитектурно-градостроительную концепцию сквера Депутатов презентовали депутатам городской и областной дум в Центре стратегического развития "Сибирь". Проект направлен на создание комфортного и многофункционального пространства, пишут организаторы.
Концепцию представил генеральный директор, главный архитектор Центра стратегического развития "Сибирь" Дмитрий Селивохин. В разработке концепции и обсуждении также принимал активное участие архитектор Евгений Лесков. Живой диалог с представителями власти способствовал учёту многих важных замечаний. В итоге в сквере планируют создать спортивную, игровую и прогулочную зоны, а также скейт-парк для активного отдыха молодежи.