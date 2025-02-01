Росатом предлагает открыть в Тюменской области проектный офис

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Проектный офис для реализации бережливых технологий от Госкорпорации "Росатом" предложил создать в Тюменской области заместитель гендиректора корпорации Сергей Обозов. Об этом он сообщил по итогам совещания о реализации программы "Эффективный регион" в правительстве Тюменской области под председательством главы региона Александра Моора 25 февраля.

"Мы сейчас проговорили с губернатором, что надо обязательно создавать здесь, в регионе, более усиленный проектный офис. Хотя бы человек 10, которых бы мы натренировали, передали свои навыки, чтобы они через время заместили нас и делали ту же самую работу, которую делаем мы", - отметил Обозов.

Тюменская область реализует программу "Эффективный регион" при поддержке экспертов Госкорпорации "Росатом" с 2021 года. За это время внедрено 87 проектов бережливого производства.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Во время визита в тюменскую школу № 22 Сергей Обозов вместе с Александром Моором убедились, насколько качественней становится жизнь коллектива с оптимизацией определенных процессов. Им представили проекты бережливых технологий, которые работают во входной группе школы, в столовой и во время дежурства. Время сокращается в разы, удовлетворенность процессами увеличивается кратно.

Сергей Обозов подчеркнул, что эксперты Росатома обучают и разрабатывают дорожные карты проектов совершенно бесплатно. Их услугами в Тюменской области успешно пользуются сотрудники сфер образования, здравоохранения, социальной защиты населения, и других секторов экономики.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"С точки зрения сотрудничества есть интерес у нефтегазового комплекса, у многих других сфер. Тюмень - не регион присутствия Росатома, поэтому, мы решили с губернатором, что осенью проведём стратегическую сессию. Сюда приедут наши коллеги из Росатома, мы расскажем о том, как мы видим, что можно было бы использовать в качестве производства на территории", - сказал заместитель гендиректора корпорации Сергей Обозов.

Во время визита в Тюменскую область представители госкорпорации посетили ряд объектов, где проекты бережливых технологий находятся на разных этапах реализации. На Тюменской авиабазе экспертам представили решение проблемы сокращения времени обнаружения очага природного пожара. Методика инженеров Росатома позволит уменьшить процесс на 80 минут. В этом помогут современное программное обеспечение и оснащение команды планшетами и радиостанциями.

Всего на сегодня в Тюменской области реализуют 60 проектов от экспертов Росатома по десяти направлениям.

Анжела Лебедева