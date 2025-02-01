Тюменские студенты запускают экологический подкаст

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Экоподкаст "5R на связи" запускают студентки ТюмГУ, экоактивисты Ярослава Стрельцова, Дарья Краснова и Арина Шабанова. Он посвящен заботе о природе, экологии и эковолонтерству. Проект реализуется на грант "Росмолодежи", сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Выпуски подкаста будут посвящены людям, способным изменить мир, рассказам о принципах устойчивой жизни и исследованиям о том, как совместными усилиями сделать планету чище и зеленее. Героями проекта станут волонтеры, активисты и неравнодушные люди. Команда планирует опубликовать 10 выпусков, после чего 5R соберет слушателей подкаста для обсуждения получившегося проекта.

"Сейчас подкаст находится на стадии разработки, мы планируем пригласить для участия известных экоактивистов Тюмени. Наша цель — показать людям, что заниматься экологическим волонтерством интересно и легко. Мы надеемся, что слушатели тоже загорятся этим делом", — сообщила руководитель 5R Арина Шабанова.

Отметим, что свою деятельность объединение 5R начало в 2016 году. В марте 2019 года проект вышел на всероссийский уровень, одержав победу в экологическом квесте "Разделяй с нами", а ТюмГУ вошел в Ассоциацию "зеленых" вузов России.