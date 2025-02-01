130 пациентов принял стационар Центра паллиативной помощи детям в Тюменской области за год

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

130 детей получили паллиативную помощь в стационаре специализированного центра в Тюмени в 2024 году. Еще 3 тыс. 700 выездов совершили патронажные бригады учреждения на дом, сообщает областной департмент здравоохранения.

Центр паллиативной медпомощи детям был создан в регионе в 2018 году. Здесь работает стационар на 15 коек, четыре выездные бригады, в том числе в Тобольске. Все они обеспечены современным оборудванием, расходными материалами и специализированными продуктами лечебного питания - дети получают эту помощь бесплатно.

"Паллиатив направлен на улучшение качества жизни детей с тяжелыми неизлечимыми заболеваниями. Цель такой помощи - это облегчение боли и других симптомов, поддержка семьи и обеспечение психологической помощи. "Рядом, когда нужно!" - вот жизненный девиз наших специалистов, а по-другому и не получится", - рассказала врач-педиатр Центра паллиативной медицинской помощи детям Екатерина Андреевна.