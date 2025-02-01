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Более шести тысяч раз жители Тюменской области пожаловались в Банк России в 2024 году

Общество, 14:48 26 февраля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

6,2 тыс. раз пожаловались жители Тюменской области, Югры и Ямала на банки, страховые компании и микрофинансовые организации в 2024 году. Это на 4 % больше, чем годом ранее, сообщает пресс-служба отделения по Тюменской области Уральского главного управления Центрального банка Российской Федерации.

Количество жалоб на банки выросло на 17 %. Их направили 4,5 тыс. раз. Граждане жалуются на проблемы с погашением долга, на высокие процентные ставки по кредитам, штрафы и комиссии, отказы в проведении операций, а также по поводу кибермошенничества и списания денег третьими лицами.

На треть снизились жалобы на страховщиков за счет сокращения обращений по поводу неверного коэффициента бонус-малус. Потребители на 20 % меньше жаловались на микрофинансовые организации по вопросам реструктуризации займов, взимания дополнительных комиссий и навязывания услуг.

Более чем в два раза сократилось количество жалоб на навязывание дополнительных услуг при выдаче займов как в банках, так и в МФО. Этому способствовали законодательные изменения, направленные на защиту прав потребителей, которые вступили в силу в январе 2024 года: период охлаждения увеличился с 14 до 30 дней. В течение этого срока можно отказаться от всех дополнительных услуг, которые приобретены вместе с кредитом или займом.

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# Банк России , страховые компании

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