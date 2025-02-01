Более 400 заявок поступило со старта проекта "Боевой кадровый резерв Тюменской области"

| Фото: Информационный центр правительства Тюменской области | Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

436 человек зарегистрировались для участия в проекте "Боевой кадровый резерв Тюменской области" за пять дней со старта программы.

Напомним, заявки принимают на сайте до 30 марта.

"Программа предоставляет уникальный шанс продемонстрировать свои способности и использовать полученные навыки на благо региона, участвуя в общественной или политической жизни и продолжая служить своей стране", — поделился участник Общественного совета программы, кавалер трех орденов Мужества и финалист федерального проекта "Время героев" Виктор Квасов.