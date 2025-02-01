За пять дней тюменцы прошли на лыжах от Исетского района до Кургана
Более 120 км на лыжах преодолел сводный отряд из 60 человек из Исетского района до Кургана. Переход ко Дню защитника Отечества и годовщине Победы организовал экспедиционный центр дворца "Пионер". В каждом посёлке участников встречали люди, готовые принять и обогреть.
Пятидневный маршрут завершился митингом у памятника воинам в пос. Уват. "Путь дался нелегко. Весь поход был заранее спланирован, но мороз помог в полной мере ощутить, как в годы войны с трудностями справлялись солдаты-лыжники", - рассказал тренер Андрей Антонов.