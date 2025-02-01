За пять дней тюменцы прошли на лыжах от Исетского района до Кургана

| Фото: АО «Транснефть - Сибирь» | Фото: АО «Транснефть - Сибирь»

Более 120 км на лыжах преодолел сводный отряд из 60 человек из Исетского района до Кургана. Переход ко Дню защитника Отечества и годовщине Победы организовал экспедиционный центр дворца "Пионер". В каждом посёлке участников встречали люди, готовые принять и обогреть.

Пятидневный маршрут завершился митингом у памятника воинам в пос. Уват. "Путь дался нелегко. Весь поход был заранее спланирован, но мороз помог в полной мере ощутить, как в годы войны с трудностями справлялись солдаты-лыжники", - рассказал тренер Андрей Антонов.