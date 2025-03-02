Для тюменских студентов с 9 марта стартует программа развития предпринимательства "Я в деле"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Седьмой сезон программы развития молодежного предпринимательства "Я в деле" стартует для тюменской молодежи в спортивном центре ТюмГУ с 9 марта. В этот раз организаторы планируют работать только со студентами вузов.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" рассказала руководитель программы "Я в деле" в Тюменской области Каролина Атаханова.

"Собираемся набрать свыше 150 участников, но только ребят из высших учебных заведений, потому что нашему проекту нужно немного восстановиться в регионе. Но в дальнейшем мы возобновим сотрудничество с колледжами, так как там также много желающих поучаствовать и узнать о предпринимательстве", - пояснила она.

За два месяца ребята пройдут курс по созданию бизнеса с нуля. 30 % времени уделят теории, 70 % - практике. В качестве экспертов выступят представители бизнес-сообщества. Сопровождать студентов во время обучения будут компетентные наставники, которые также станут трекером-мотиватором.

Нововведение этого года - трек "инновационное предпринимательство".

"Было решено ориентироваться не только на базовое предпринимательство, но и создать новое направление, где участники из определенных интересующих их сфер смогут развивать свой проект более качественно. В результате будет два победителя, которых отберут на итоговом воркшопе эксперты. Именно они отправятся в Москву, чтобы защищать свои проекты среди победителей финалов других регионов", - добавила Каролина Атаханова.

Программа бесплатная. Регистрация открыта по ссылке в официальной группе во ВКонтакте. Здесь же можно найти подробности.

Отметим, что проект "Я в деле" является индустриальным партнером вузов и входит в программу "Приоритет 2030".

Виктория Макарова