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Богослужения в Спасском храме Тюмени начнутся в марте

Общество, 11:41 27 февраля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Внутреннее убранство Спасской церкви будет завершено к 1 марта, начнутся богослужения. Время работы храма прихожанам сообщат дополнительно.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщил настоятель Спасского храма, благочинный отец Михаил Безукладников.

По его словам, на сегодняшний день происходит наполнение храма церковными атрибутами и утварью. Скоро начнутся переговоры по приобретению колоколов.

Старинные фрески, найденные в церкви на стенах, восстановлены с максимальным сохранением их изначального вида.

Отец Михаил отметил, что инициативная группа в составе десятка прихожан помогает в решении организационных вопросов. Многие тюменцы вносят пожертвования на восстановление храма в исторической части города.

Благочинный напомнил, что приближается Великий пост – время, когда человек может задуматься о своей жизни и переосмыслить отношение к себе и своим близким. Он начнется 3 марта и продлится до 19 апреля.

Напомним, церковь Спаса в Тюмени была построена в конце XVIII — начале XIX веков, является памятником федерального значения. В мае 2020 года в ходе реставрации Спасской церкви в северном приделе сооружения обнаружили гроб с человеческими останками. Ученые подтвердили, что они принадлежат городскому голове, купцу и меценату Андрею Текутьеву. Останки купца и его супруги Евдокии Яковлевны перезахоронили в Тюмени 12 августа 2023 года. Гробы поместили в склеп, созданный в северном приделе храма в Спасской церкви.

Добавим, здание не использовалось по назначению почти 100 лет. В 1933 году в Спасской церкви находился архив, входивший в систему НКВД. В августе 1941 года сюда тайно привезли сокровища крымских музеев. В условиях секретности их хранили до января 1943 года.

Инна Кондрашкина

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# реставрация , Спасская церковь , храм

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