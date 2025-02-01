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В Ишиме с 1 марта стартуют подворовые обходы

Общество, 08:43 28 февраля 2025

администрация Ишима (архив) | Фото: администрация Ишима (архив)

Подворовые обходы в рамках подготовки к весеннему паводку стартуют Ишиме с 1 марта. Всего специалисты планируют охватить 1 тыс. 495 домовладений, включая садоводческие товарищества, сообщает администрация города.

В первую очередь обход начнётся с домов по берегам малых рек. Основная цель - информирование населения, сбор полной информации о количестве и особенностях проживающих в зоне возможного подтопления. Также жителям будут вручать под роспись памятки "Действия граждан в период паводка" с рекомендациями по подготовке к большой воде, спасению имущества, контактными телефонами всех служб, куда следует обращаться по вопросам чрезвычайной ситуации.

В мероприятии задействованы сотрудники администрации, подведомственных учреждений, представители МЧС и полиции.

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# Ишим , обход , паводок

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