В Ишиме с 1 марта стартуют подворовые обходы
Подворовые обходы в рамках подготовки к весеннему паводку стартуют Ишиме с 1 марта. Всего специалисты планируют охватить 1 тыс. 495 домовладений, включая садоводческие товарищества, сообщает администрация города.
В первую очередь обход начнётся с домов по берегам малых рек. Основная цель - информирование населения, сбор полной информации о количестве и особенностях проживающих в зоне возможного подтопления. Также жителям будут вручать под роспись памятки "Действия граждан в период паводка" с рекомендациями по подготовке к большой воде, спасению имущества, контактными телефонами всех служб, куда следует обращаться по вопросам чрезвычайной ситуации.
В мероприятии задействованы сотрудники администрации, подведомственных учреждений, представители МЧС и полиции.