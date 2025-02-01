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В Роспотребнадзоре рассказали о правильной начинке для блинов

Общество, 17:38 28 февраля 2025

ИА "Тюменская линия"

Специалисты Роспотребнадзора советуют жителям Тюменской области завершить Масленичную неделю полезным столом и снизить калорийность блинов, приготовив правильную начинку.

Как сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Тюменской области, для мясной начинки лучше использовать постные части филе говядины, курицы или индейки. Стоит обойтись без обжарки на масле – лучше запечь или отварить мясо и добавить горсть петрушки, зеленого лука и молотого перца. Для сырной - отличным вариантам будет брынза. Специалисты советуют выбрать нежирный рассольный продукт – при небольшой калорийности он содержит много белка. Для сладкой начинки стоит заменить варенье на свежий домашний джем, в котором будет минимум сахара.

"Обычно начинку из яблок подвергают долгому тушению с добавлением сахара и сливочного масла. Но не в нашем случае. Мелко порежем яблоко, добавим щепотку корицы, апельсиновый сок или немного воды", - отмечено в сообщении.

А еще специалисты Роспотребнадзора рекомендуют попробовать блины с припеком. "Блины с припеком известны на Руси с древних времен. Нарежьте небольшими кусочками постную буженину и положите на сковородку. Когда она подрумянится с одной стороны, залейте ее блинным тестом и дальше выпекайте как обычно", - советуют эксперты.

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# блины , Масленица , Роспотребнадзор

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