Конкурс для детей впервые объявила тюменская школа художественных ремесел

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

I Творческий конкурс "Земля искусства-2025" объявила Детская школа художественных ремёсел "Земля искусства". От детей от 8 до 15 лет ждут работы на тему "Опять весна на белом свете".

Конкурс проводится по номинациям: роспись (тюменская (кармацкая) роспись по дереву); керамика (ручная лепка из глины, гончарное мастерство); ручное ткачество и вышивка; обработка шерсти (сухое и мокрое валяние); народная традиционная кукла; текстиль (набойка, лоскутное шитьё, народный костюм); изобразительное искусство (живопись, графика, смешанные техники).

Как сообщили организаторы, после прохождения отборочного этапа участников ждёт выставка лучших работ и финальный (очный) этап конкурса, на котором ребята должны будут в режиме реального времени выполнить творческое задание за ограниченное время.

Финальный этап конкурса будет открытым для зрителей. На площадке мероприятия будут проведены также мастер-классы от педагогов Детской школы художественных ремёсел "Земля искусства", мастер-шоу.

В качестве призов организаторами конкурса готовятся памятные подарки, материалы для творчества, сертификаты на обучение и ремесленные мастер-классы.

Заявки принимают до 20 апреля включительно. Вопросы по конкурсу задать: Светлана Ильюшонок, телефон: 8-912-079-65-08, e-mail: 72@ terraarte.ru, terraarte.ru/

Добавим, автономная некоммерческая организация Тюменской области "Дом народных художественных промыслов и ремёсел" в 2024 г. открыла Детскую школу художественных ремёсел "Земля искусства" (ул. Щербакова, 88а). В ней занимаются творческие ребята и получают ремесленные знания и навыки от лучших мастеров города.

Лицензия на образовательную деятельность № Л035-01215-72/01291584 от 10.07.2024г.