Делегация из Крыма посетила Тюменский индустриальный университет

| Фото: ТИУ | Фото: ТИУ

Делегация из Крыма во главе с историком Романом Близняковым посетила Тюменский индустриальный университет. Гости побывали в музее истории науки и техники Зауралья ТИУ, где недавно открылся зал к 100-летию первого ректора вуза Анатолия Косухина, в годы Великой Отечественной войны возглавлявшего молодежную подпольную организацию в Симферополе.

Как сообщает пресс-служба вуза, руководителя Крымского отделения Императорского православного палестинского общества, кандидата исторических наук Романа Близнякова с тюменскими коллегами связывает теплая дружба. Два года назад он приехал в Ялуторовск для работы с архивом Крымской войны 1853-1856 годов и познакомился с Владимиром Кропчевым, занимающимся подготовкой и изданием книги о легендарном партизане-подпольщике и первом ректоре ТИУ Анатолии Косухине.

"Личность Анатолия Николаевича Косухина навсегда объединила Крым и Западную Сибирь, – считает Владимир Кропчев. – Идея создания книги о его подпольной работе в годы Великой Отечественной войны возникла давно. Он еще при жизни хотел опубликовать дневник своей матери, рассказывающий о деятельности Симферопольской молодежной подпольной организации, которую возглавлял. Но не мог этого сделать из-за грифа секретности. После рассекречивания, благодаря Роману Александровичу Близнякову к нам попали и другие документы: автобиография, подписанная Косухиным, отчет о деятельности подпольной организации, письмо в ЦК КПСС о награждении юных подпольщиков. Все они вошли в нашу книгу".

В результате встречи в дар Музею города Симферополя был передан печатный экземпляр книги "Первый ректор Индустриального". Также гости встретились с и.о. ректора ТИУ Юрием Клочковым и выразили уверенность в дальнейшем плодотворном сотрудничестве.

| Фото: ТИУ | Фото: ТИУ

Напомним, что в год 100-летия со дня рождения Анатолия Косухина, которое отметили 30 января, печатный вариант книги будет издан в количестве 1 тыс. экземпляров.