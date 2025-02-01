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Тюменские танцоры победили на международном конкурсе искусства и творчества

Общество, 18:16 27 февраля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив)

Творческий коллектив аграрного университета "Е.В.А" победил на международном конкурсе искусства и творчества. Постановка руководителя и хореографа Алены Миновой "Доска дьявола" признана лучшей в номинации "Эстрадный танец", сообщает пресс-служба вуза.

По словам Алены, организатором конкурса выступил Санкт-Петербург, но проходил он в онлайн-формате. Номер ребята начали ставить в декабре, а весь февраль ушел на то, чтобы довести танец до совершенства. При этом не все участники коллектива имеют танцевальный опыт, это не только студенты, но и самодеятельные коллективы домов культуры. Конкуренцию тюменской команде составили 625 соперников из разных уголков России.

Видео: ГАУ Северного Зауралья

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# ГАУ Северного Зауралья , конкурс

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