  • 27 февраля 202527.02.2025четверг
  • USD85,9279
    EUR90,1826
  • В Тюмени -4..-6 С 2 м/с ветер западный

"Виртуальный помощник" билайна теперь защищает всех клиентов от спама и мошеннических звонков бесплатно и по умолчанию

Общество, 16:49 27 февраля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

билайн подключил своим абонентам по всей стране базовую версию "Виртуального помощника", которая блокирует мошеннические и спам-звонки и работает бесплатно и по умолчанию.

В январе 2025 года "Виртуальный помощник" заблокировал 28 млн спам-звонков и пресек 14 млн попыток мошенничества. Помимо этого, "помощник" ответил на 14,8 млн звонков, когда абоненту было неудобно разговаривать (оказался занят, находился вне зоны покрытия или просто не отвечал). Благодаря этому клиенты билайна сэкономили более 13,4 млн минут своего времени.

Сервис "Виртуальный помощник" объединяет функции персонального секретаря и мощного антиспам-фильтра, предлагая пользователям удобное управление личным временем. Сервис представлен в двух вариантах — бесплатном, который теперь доступен всем клиентам по умолчанию, и платном, который абонент подключает самостоятельно. Кроме того, "Виртуальный помощник" умеет блокировать мошеннические звонки даже в мессенджерах — эту бесплатную функцию необходимо самостоятельно активировать в приложении билайн.

Базовая версия обеспечивает защиту от спамерских и мошеннических звонков, а также блокирует SMS с кодами авторизации в личном кабинете билайна во время обычного звонка, чтобы абонент не сообщил данные злоумышленнику.

Платная версия дополнительно ко всему вышеперечисленному позволяет "Виртуальному помощнику" принимать обычные звонки, когда абоненту неудобно разговаривать, он занят или недоступен — текстовая расшифровка записей разговоров отправляется в приложение билайн и дублируется в Telegram-боте. Пользователи также могут выбрать голос "помощника" и то, как их представлять, сообщает пресс-служба билайна.

Реклама

erid: 2VSb5xLQLhW, ПАО «ВымпелКом»

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# смартфон , телефоны

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:49 27.02.2025"Виртуальный помощник" билайна теперь защищает всех клиентов от спама и мошеннических звонков бесплатно и по умолчанию
16:27 27.02.2025Выходной на Международный женский день перенесли на пятницу, 13 июня
16:21 27.02.2025Тюменским бойцам на передовой передали квадроциклы
16:16 27.02.2025Более полутора тысяч тюменских детей получили подарки от "Елки желаний"

Настоящий ресурс использует сервис веб-аналитики Яндекс Метрика, предоставляемый компанией ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс), сервис Яндекс Метрика использует файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и храниться на серверах Яндекса в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора