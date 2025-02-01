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Тобольск присоединился к проекту "Русские чтения"

Общество, 18:57 27 февраля 2025

из Telegram-канала Петра Вагина | Фото: из Telegram-канала Петра Вагина

Тобольск присоединился к литературно-патриотическому проекту "Русские чтения".

Пост об этом в Telegram-канале оставил глава города Петр Вагин.

Концерт стихов, песен и танцевальных номеров открыли совместно с митрополитом Тобольским и Тюменским Димитрием, председателем Тобольской городской думы Андреем Ходасевичем. Почетные гости — Герой России, генеральный директор "Ассамблеи народов России" Александр Даркович и председатель регионального отделения Тюменской области Евгений Воробьев.

из Telegram-канала Петра Вагина | Фото: из Telegram-канала Петра Вагина

"Тюменская область открывает цикл этих душевных встреч, которые пройдут по всей нашей большой стране. Мы очень гордимся, что Тобольск принимает такой светлый патриотический проект. Русский язык всегда объединял нашу великую культуру, говорил о нашей особой ментальности и уникальности. А наша поэзия и музыка – особенные, важно, чтобы эти бессмертные произведения знали и исполняли талантливые дети и молодёжь. "Русские чтения" дарят такую возможность всем нам", — написал Петр Вагин.

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# Петр Вагин , проекты , Тобольск

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