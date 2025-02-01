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Опыт Тюменской области по привлечению кадров в медицину представили на федеральном уровне

Общество, 18:53 27 февраля 2025

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Опыт Тюменской области по привлечению кадров в медицину представили на Всероссийском совещании по вопросам кадровой политики в сфере здравоохранения, которое проходит в Москве. В нем принимают участие более 200 специалистов из всех регионов страны. В числе спикеров — представители Минздрава России, эксперты ВУНМЦ и ЦНИИОИЗ.

Наработки Тюменской области представила заместитель директора департамента здравоохранения Тюменской области Татьяна Захарычева. В регионе благодаря системной работе удалось не только привлечь специалистов в отрасль, но и успешно адаптировать их к новым условиям.

Как сообщает информационный центр правительства Тюменской области, программы наставничества и мотивации показали высокую эффективность. Благодаря региональному кадровому центру (создан на базе Медицинского информационно-аналитического центра в 2023 году) привлечено 5 тыс. 396 специалистов, включая 1 тыс. 75 врачей и 1 тыс. 999 представителей среднего медицинского персонала.

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# департамент здравоохранения Тюменской области , совещание

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